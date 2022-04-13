Video Yaşam Tombala oynatan sendikaya baskın | Video
Tombala oynatan sendikaya baskın | Video

Tombala oynatan sendikaya baskın | Video

13.04.2022 | 08:42

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Adana’da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı. Yapılan baskında kumar oynayan 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uygulandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Yenil Mahallede sendika tabelası olan bir bina içerisinde tombala yöntemiyle kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine ahlak büroda çalışan polisler sendikanın bulunduğu binaya baskın düzenledi.

Yapılan baskında güçlendirilmiş çelik kapıyı açan polisler, içeri girdiklerinde tombala yöntemiyle kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, kumar malzemelerine el konuldu.

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