Tomruk yüklü kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan kamyon sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyonun hızlı olmadığı ve bariyerlere doğru hareket ettiği görüldü.
TUR ARACI DURAMAYARAK KAZA YAPTI
Vatandaşların çabaları tur aracının kaza yapmasını önleyemedi. Volkan Sağaç'ın kullandığı tur minibüsü, vatandaşların çabalarına rağmen hızını kesmezken, kamyonun devrildiği yeri 100 metre geçtikten sonra yol kenarında bulunan vatandaşın karpuz tezgahı olarak kullandığı römorka çarptıktan sonra çalılıklar arasına girdi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ İTFAİYE VE 112 SAĞLIK EKİBİ TARAFINDAN ÇIKARILDI
Kazanın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekibi kamyon sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa aldı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından en yakın özel hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kamyon sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer taraftan yaralanan tur minibüs sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve hastaneye gitmemek için 112 sağlık ekibini uğraştırdı. Ekipler minibüs sürücüsünü ikna edip hastaneye götürdü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun ışıklara geldiğinde hızlı olmadığı, yavaş giderek bariyerlere çarptığı görüldü.
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