Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:48
Tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 04.01.2022 | 13:29
00:58
Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı | Video 04.01.2022 | 13:29
00:58
02:45
Adana'da şüpheli ölüm! Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu | Video 04.01.2022 | 13:25
02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 13:22
01:59
Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 04.01.2022 | 13:29
00:40
Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı! 04.01.2022 | 13:19
08:04
Yavuz Donat | Demirel bana dedi ki... 04.01.2022 | 13:12
01:34
Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı 04.01.2022 | 12:47
00:25
Oto hırsızı tutuklandı 04.01.2022 | 12:42
04:46
07:04
03:41
Kış mevsimin vazgeçilmezi salebe talep arttı | Video 04.01.2022 | 11:59
01:36
Kadıköy'de rehine krizi! Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı | Video 04.01.2022 | 11:59
02:03
02:29
Mehmet Barlas | Karmaşık ekonomi 04.01.2022 | 11:46
02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 11:22
01:25
Trakya şivesiyle kuş kurtarma operasyonu izleyenleri gülümsetti | Video 04.01.2022 | 11:34
00:22
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü! Kaza anı kamerada | Video 04.01.2022 | 11:22
00:17
DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 04.01.2022 | 11:10
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen tomrukları taşımakta olan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon şoförü yaşamını yitirdi. Akçaalan Yayla yolunda meydana gelen kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan şahsın burnu bile kanamazken, kamyonun altında kalan şoför yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki kamyon şoförü Alaettin Atar'ın ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederek feryat etti.