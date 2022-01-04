Tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen tomrukları taşımakta olan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon şoförü yaşamını yitirdi. Akçaalan Yayla yolunda meydana gelen kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan şahsın burnu bile kanamazken, kamyonun altında kalan şoför yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki kamyon şoförü Alaettin Atar'ın ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları olay yerine akın ederek feryat etti.