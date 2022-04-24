Video Yaşam Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video
Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video

Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video

24.04.2022 | 10:49

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İllegal yollarla temin ettikleri kaçak tütünleri sanal pazarlarla tüm Türkiye'de piyasaya süren 4 şüpheli, radarına yakalandıkları İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 2 ay süren operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınırken, sigara fabrikasına çevirdikleri merdivenaltı imalathanede ise sahte TAPDK bandrolüyle orijinal süsü vererek piyasaya sürdükleri bir buçuk ton tütün, 150 bin sigara ve 750 bin boş makaron ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internette sanal pazarlar üzerinden kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Sanal adresleri mercek altına alan ekipler IP adreslerinden yola çıkarak kaçak tütünlerin 4 şüpheli tarafından bütün Türkiye'ye dağıtıldığını belirledi. Yaklaşık 2 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki kıskacına alan İstanbul Jandarması, şüphelilerin ikametleri ve merdiven altı imalathaneleri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

MERDİVENALTI SİGARA FABRİKASI KURMUŞLAR
Yapılan operasyonlarda 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayan ekipler, adeta "fabrika"yı andıran kaçak imalathanede ise bir buçuk ton kıyılmış tütün, 153 bin dolu sigara, 750 bin boş makaron, 4 bin dolu sigara pakedi, 100 bin boş sigara pakedi, 3 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 4 sigara dolum makinesi ve 4 kompresör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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