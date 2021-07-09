Video Yaşam Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video

Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video

Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video
09.07.2021 | 13:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 01:17
Jandarma 80 saatlik görüntüleri izledi, hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 09.07.2021 | 13:54
Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video 02:46
Topladığı hurda parçaları robot heykeline dönüştürüyor | Video 09.07.2021 | 13:30
Bebeklerin biberonuna fare zehri koymuş! Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 02:10
Bebeklerin biberonuna fare zehri koymuş! Ankara'daki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 09.07.2021 | 13:39
Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor | Video 03:20
Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor | Video 09.07.2021 | 13:30
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı | Video 03:48
Eşine gönderdiği fotoğraf hayatını kurtardı | Video 09.07.2021 | 13:15
Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kişinin durumu kritik | Video 03:32
Bağdat Caddesi'ndeki kazada yaralanan 68 yaşındaki kişinin durumu kritik | Video 09.07.2021 | 13:15
Kıyafetlerine kadar gasp ettiler, yarı çıplak biçimde arabadan attılar | Video 01:32
Kıyafetlerine kadar gasp ettiler, yarı çıplak biçimde arabadan attılar | Video 09.07.2021 | 13:19
Müslüman olan Alman vatandaşının duygulandıran 'İslam toprağı' vasiyeti! Adıyaman'da mezar başında 8 yıldır her Cuma günü... 03:32
Müslüman olan Alman vatandaşının duygulandıran 'İslam toprağı' vasiyeti! Adıyaman'da mezar başında 8 yıldır her Cuma günü... 09.07.2021 | 12:42
Ankara'da 1 tonluk kurbanlık boğanın kalp masajı ile kurtarılma anı kamerada! 03:57
Ankara'da 1 tonluk kurbanlık boğanın kalp masajı ile kurtarılma anı kamerada! 09.07.2021 | 12:42
Hatay'da erkek doktordan kadın doktora darp olayında karar! 04:56
Hatay'da erkek doktordan kadın doktora darp olayında karar! 09.07.2021 | 11:58
Afganistan'da ateşkes görüşmeleri! Taliban'dan flaş açıklama Görüşmeler başarılı olursa... 01:52
Afganistan'da ateşkes görüşmeleri! Taliban'dan flaş açıklama "Görüşmeler başarılı olursa..." 09.07.2021 | 12:07
Taksici, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 02:39
Taksici, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 09.07.2021 | 11:46
Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Şoför ve yolcu kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2021 | 11:45
Kadıköy’de değnekçilik yapan şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı | Video 00:43
Kadıköy’de değnekçilik yapan şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı | Video 09.07.2021 | 11:26
Kocaeli'de halk otobüsü şoföründen yolcuya feci dayak kamerada 01:33
Kocaeli'de halk otobüsü şoföründen yolcuya feci dayak kamerada 09.07.2021 | 11:22
Esenyurt’ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu | Video 03:25
Esenyurt’ta dere kirliliği ve kötü koku sorunu | Video 09.07.2021 | 11:08
Görenler hayret ediyor! 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor | Video 03:37
Görenler hayret ediyor! 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor | Video 09.07.2021 | 11:09
Ankara'da çöp krizi | Video 02:56
Ankara'da çöp krizi | Video 09.07.2021 | 11:15
İzmir'de teknedeki 5 kişinin yardımına deniz polisi yetişti 01:46
İzmir'de teknedeki 5 kişinin yardımına deniz polisi yetişti 09.07.2021 | 10:20
Avrupa hayali kuran Hintli göçmen canını zor kurtardı | Video 02:26
Avrupa hayali kuran Hintli göçmen canını zor kurtardı | Video 09.07.2021 | 10:43

Denizli’de yaşayan emekli demir ustası Turan Çetin, topladığı hurda parçaları ve metalleri birleştirerek devasa boyutta robot heykelleri üretmeye başladı. Birçok yeni esere imza atan Çetin, ilk heykelini ise Ankara’ya gönderdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de 56 yaşındaki demir ustası Turan Çetin, 40 yıldır yaptığı mesleğinden emekli olduktan sonra kendi atölyesinde çalışmaya başladı. Antika eşyalara ilgisi olan Çetin, hurdalıkları ve sanayileri gezerek araba parçalarını, metalleri topladı. Biriken malzemeler atölyeye getiren Çetin, ardından parçaları birleştirmeye başladı. Demirci olmasına rağmen ilk başta zorluk yaşayan Çetin, yılmayarak arabanın helezon yaylarını robot heykelinin ayağında, dikiş makinesinin içindeki masurayı ise gözlerinde ve çeşitli yerlerinde kullanarak robot heykelini yapmayı başardı. Gün geçtikçe kendisini geliştiren Çetin, ardından kaşık, çatallar ile kartal ve yılan yapmayı da öğrendi. Yaptığı eserleri biriktirerek atölyesinin etrafına dizen Çetin, yaklaşık 3 ay uğraşarak yaptığı ve ismini "Demir döven adam" koyduğu robot heykelini ise ilk kez Ankara'ya gönderdi. Bu zamana kadar bir çok sanat eserine imza atan Çetin, yaptığı hiçbir robot heykelini resmetmediğini belirterek, hayal gücüyle ortaya çıkardığını ifade etti.

"ÖNEMLİ OLAN BUNU HAYAL EDİP BEYNİNİZE YERLEŞTİRMEK"
Çalışmaya başlayacağı zaman resmetmeden hayalinde yaptığını belirten Çetin, "Hurdalıkları gezerek, saniyede parçacıları dolaşa dolaşa orada görmüş olduğum herhangi bir parçayı, rot balans kolları helezon yayları olsun nerede kullanacağımı düşünerek toplamaya başladım. Örneğin, helezon yaylarını ayaklarda, dikiş makinasının içindeki masura dediğimiz iplik tutanları robotun gözlerinde, heykellerde kullanmaya başladım. İlk başta demirci dahi olsam ne ile başlayacağımı bilemiyorum. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? diye başladım. Akabinde arkası geldi. Önemli olan bunu hayal edip beyninize yerleştirmek. Benim bunlarla ilgili herhangi çizim veya ölçümüm yok. Başlayacağım zaman beynime bunu resim olarak çizip öyle başlıyorum" dedi.

"KENDİ DÜKKANIMIZDA SERGİLEMEK AMACIYLA BAŞLAMIŞTIM"
Amacının gençlere küçük bir parçanın bile değerli olduğunu göstermek isteyen Çetin, "Hobim olduğu için geri dönüşümü çok severek toplamış oldum. Kaşıklardan çatallardan bu malzemeleri değerlendirerek kartalımızı yaptık. Kobra yılanımızı yine kaşıklardan yaptık. Bütün araba parçalarından geri dönüşüm oluşturdu. Tabi çocuklarımıza alıştırmak, küçük bir parçanın bile değerli olduğunu onlara göstermek için bu şekilde başladık. Kendi dükkanımızda sergilemek amacıyla başlamıştım. Tabi siparişler geliyor ve şu an Ankara'ya göndermiş olduğum ürünüm var. İlk defa parayla gönderdiğim bir ürün oldu. Hem Ankara'da yapmış olduğumuz sanatı görsünler istedim. Demir döğen ahilik sanatçısı olarak bir heykel yapmıştım. Zaman bakımından robotu kullanacağım malzemeye göre, 1 hafta ya da 2 ile 3 ay yaptığım zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA