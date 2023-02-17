Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi | Video
Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.
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