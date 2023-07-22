Video Yaşam Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video
Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video

Toptan markette yangın! Söndürme sistemi faciayı önledi | Video

22.07.2023 | 09:20

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toptan markette çıkan yangına giden ekipler, iş yerinin kendi yangın söndürme sisteminin devrede olduğunu gördü. Yangın söndürme sistemi muhtemel bir facianın önüne geçerken iş yerinde oluşan yoğun dumanlar da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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Yangın, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan toptan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple market içerisinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığının görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toptan marketin içerisine giren itfaiye ekipleri, marketin kendi yangın söndürme sisteminin devreye girdiğini gördü. Marketin kendi yangın söndürme sistemleri muhtemel bir faciayı önlerken itfaiye ekipleri de yoğun dumanı tahliye etmek için bölgede çalışma yürüttü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekipler normale döndü. Olayın meydana geldiği sırada marketin kapalı olduğu ve dumandan etkilenen herhangi birinin olmadığı öğrenildi.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

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