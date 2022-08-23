Toptancı sitesindeki kozmetik deposundaki yangın kontrol altına alındı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
04:26
03:54
02:37
00:18
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
00:53
01:41
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
03:15
02:38
02:12
Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
01:40
Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
01:03
Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
01:02
Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59
01:49
Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 22.08.2022 | 18:49
00:18
Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 22.08.2022 | 18:29
00:56
00:47
Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 22.08.2022 | 17:02
02:23
01:10
01:16
Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 22.08.2022 | 15:20
Samsun'da toptancı sitesindeki ıtriyat ve kozmetik deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın mahalline gelerek incelemelerde bulunan Tekkeköy Kaymakamı Mahmut Halal, "Yangın kontrol altına alındı. İtfaiye yoğun bir gayret gösterdi. Tüm itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Patlayıcı dedorant gibi kapalı kaplar var. Dolayısıyla müdahaleyi kontrollü yapıyoruz. Daha çok dışardan müdahale. Patlamalar oluyor. İçeride ara ara patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale ediyoruz. İlkadım'dan, Çarşamba'dan Kavak'tan belediyelerimizin su tankları var. Bu konuda sıkıntı yok. Müdahale ekibi oldukça yeterli" diye konuştu.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.