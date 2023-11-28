Video Yaşam Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video
Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

28.11.2023 | 11:24

ATAŞEHİR'de bir markete malzeme getiren toptancılar ile market çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Malzemelerin konulacağı yer konusunda başlayan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre toptancı, araçtan indirdiği malzemeleri tek tek içeri koymaya başladı. Bu sırada market çalışanlarından biri toptancıyı "Niye oraya koyuyorsun onların yeri burası değil" diyerek uyardı. Çalışanın uyarısına rağmen toptancı markete getirdiği malzemeleri yine aynı yere bıraktı. Bunun üzerine toptancı ile market çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Marketten ayrılarak evine giden toptancı bir süre sonra çocuklarını da yanına alarak markete geri geldi.

AĞACA SARILARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI
Çalışanlar ile markete gelen toptancılar arasındaki tartışma tekmeli yumuruklu kavgaya dönüştü. Markete gelenler, yere yatırdıkları bir çalışanı peş peşe yumruklamaya başladı. Market çalışanı ağaca sarılarak tekme ve yumruklardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavgayı görenler tarafları ayırmakta zorlandı. Market çalışanları ile toptancılar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüerde market çalışanları ile toptancıların tekmeli yumruklu kavgası sırasında, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 00:40
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 28.11.2023 | 12:10
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01:03
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 28.11.2023 | 12:10
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 02:37
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 28.11.2023 | 12:10
Eşi Engin Polat’ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat’a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 00:54
Eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 28.11.2023 | 11:54
Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:46
Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi | Video 28.11.2023 | 11:27
Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 01:00
Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 28.11.2023 | 11:24
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 03:49
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video 28.11.2023 | 10:40
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:33
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 28.11.2023 | 10:30
Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video 02:45
Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video 28.11.2023 | 09:27
Bakırköy sahil yolunda ağaç yola devrildi | Video 02:04
Bakırköy sahil yolunda ağaç yola devrildi | Video 28.11.2023 | 09:45
Patnos beyaza büründü | Video 01:15
Patnos beyaza büründü | Video 28.11.2023 | 09:50
Bıçakla çevreye zarar verdi, gençlerden kaçamadı! O anlar kamerada | Video 00:23
Bıçakla çevreye zarar verdi, gençlerden kaçamadı! O anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 09:45
Beylikdüzü’nde 3 katlı iş yerinde yangın | Video 02:49
Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın | Video 28.11.2023 | 09:27
Beylikdüzü’nde 3 katlı iş yerinde yangın! | Video 02:21
Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın! | Video 28.11.2023 | 09:25
Hatay’da sabah saatlerinde beliren dolunay mest etti | Video 02:01
Hatay'da sabah saatlerinde beliren dolunay mest etti | Video 28.11.2023 | 09:25
İzmir’de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama | Video 00:35
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama | Video 28.11.2023 | 08:31
Esenler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:13
Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 08:31
İzmir’de bahis çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 02:03
İzmir'de bahis çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 28.11.2023 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA