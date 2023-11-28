Toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video
ATAŞEHİR'de bir markete malzeme getiren toptancılar ile market çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Malzemelerin konulacağı yer konusunda başlayan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AĞACA SARILARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI
Çalışanlar ile markete gelen toptancılar arasındaki tartışma tekmeli yumuruklu kavgaya dönüştü. Markete gelenler, yere yatırdıkları bir çalışanı peş peşe yumruklamaya başladı. Market çalışanı ağaca sarılarak tekme ve yumruklardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavgayı görenler tarafları ayırmakta zorlandı. Market çalışanları ile toptancılar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüerde market çalışanları ile toptancıların tekmeli yumruklu kavgası sırasında, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
01:03
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 28.11.2023 | 12:10
02:37
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 28.11.2023 | 12:10
00:54
00:46
Kargo firmasında yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi | Video 28.11.2023 | 11:27
01:00
03:49
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da lodos etkili oluyor | Video 28.11.2023 | 10:40
05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:33
05:52
İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan dev gemi böyle görüntülendi | Video 28.11.2023 | 10:24
05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 28.11.2023 | 10:30
02:45
Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video 28.11.2023 | 09:27
02:04
Bakırköy sahil yolunda ağaç yola devrildi | Video 28.11.2023 | 09:45
01:15
Patnos beyaza büründü | Video 28.11.2023 | 09:50
00:23
Bıçakla çevreye zarar verdi, gençlerden kaçamadı! O anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 09:45
02:49
Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın | Video 28.11.2023 | 09:27
02:21
Beylikdüzü'nde 3 katlı iş yerinde yangın! | Video 28.11.2023 | 09:25
02:01
Hatay'da sabah saatlerinde beliren dolunay mest etti | Video 28.11.2023 | 09:25
00:35
İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama | Video 28.11.2023 | 08:31
03:13
Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 08:31
02:03
İzmir'de bahis çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 28.11.2023 | 08:31