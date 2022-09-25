Video Yaşam Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video
Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video

Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video

25.09.2022 | 12:10

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İstanbul Zeytinburnu’nda devriye gezen ekipleri şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Şahıs polisleri görünce elindeki malzemeleri mazgala attı. Kaçmaya başladı kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alınan şüpheli İsmail Ç.’nin elindekileri attığı mazgaldan satışa hazır kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün gece saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde uygulama yapan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi. Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı. Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin gösterdiği gayret cep telefonu kameralarına yansıdı. Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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