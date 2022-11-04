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OTOMATİK OYNAT
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Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
06:02
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1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
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00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:05
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“Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 04.11.2022 | 09:50
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Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 04.11.2022 | 09:22
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Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:39
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İzmir'de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 04.11.2022 | 08:46
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Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 04.11.2022 | 08:39
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Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03.11.2022 | 14:58
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Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
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Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32
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Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video 03.11.2022 | 14:12
Adana'da gündüz vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat desteğinde düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.