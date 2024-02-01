Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video
Nevşehir’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 01.02.2024 | 12:22
03:07
02:51
01:44
Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı böyle soydular | Video 01.02.2024 | 12:22
02:37
00:33
Kovaladığı sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı | Video 01.02.2024 | 12:22
02:47
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın böyle görüntülendi | Video 01.02.2024 | 12:07
02:12
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video 01.02.2024 | 12:07
05:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 01.02.2024 | 12:01
04:22
Esenlerde aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı | Video 01.02.2024 | 10:11
04:13
02:12
Gaziantep'te kumaş fabrikasında yangın | Video 01.02.2024 | 11:09
03:43
20 metrelik falezlerden düşen genç kadının çığlıkları limanı inletti | Video 01.02.2024 | 10:56
00:55
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video 01.02.2024 | 11:03
01:33
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi | Video 01.02.2024 | 10:56
03:57
Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu | Video 01.02.2024 | 10:35
00:34
03:12
Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 01.02.2024 | 10:33
02:01
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya veda | Video 01.02.2024 | 10:45
03:18
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı | Video 01.02.2024 | 09:03