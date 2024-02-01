Video Yaşam Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video
Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video

Torbacılara şafak operasyonu: 23 gözaltı | Video

01.02.2024 | 12:07

Nevşehir’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik 3 ilçede 30 adrese yönelik, 25 şüpheli şahısın yakalanması için 'Narkogüç Operasyonu' düzenledi. 220 personelin katılımı ile düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 72 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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