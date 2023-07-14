Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video
Adana’da 1 kilo 590 gram bonzai, 62 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şerif Mehmet K. ile Alattin P. tutuklandı, Çölhan K. ve Soner K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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