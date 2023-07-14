Video Yaşam Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video

Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video

14.07.2023 | 10:11

Adana’da 1 kilo 590 gram bonzai, 62 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde satış yaptığı polis tarafından belirlenen Şerif Mehmet K., Alattin P., Çölhan K. ile Soner K'nin yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 590 gram bonzai, 62 gram bonzai hammaddesi, 1,27 gram esrar, hassas terazi ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şerif Mehmet K. ile Alattin P. tutuklandı, Çölhan K. ve Soner K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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