Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video

Okmeydanı’nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.