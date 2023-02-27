Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video
Okmeydanı’nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.
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