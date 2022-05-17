Video Yaşam Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video

Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video

17.05.2022 | 10:04

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Erzurum’da Tıp Fakültesi’nin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede bulunan platforma çıkan öğrencilerin ağırlık oluşturması sonucu platform biranda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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