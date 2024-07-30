Video Yaşam Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video
Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video

Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video

30.07.2024 | 12:33

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir parkta, ellerindeki tornavida ile banklara zarar veren iki genç, bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin GBT sorgulaması yaptığı gençlerden birisi gözaltına alındı, diğeri ise o anları videoya çekerek kaçtı. Kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışan bekçiler, havaya ateş açtı.

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Olay, gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre iki gencin ellerindeki tornavida ile banklara zarar verdiğini gören bekçiler, duruma müdahale etti. Bekçilerin GBT sorgulaması yapmak istedikleri sırada güçlük çıkaran şüphelilerden biri, gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise kaçtı. O anları videoya çekerek kaçan şüphelinin peşinden koşan bir bekçi, havaya ateş açtı. Şüpheli kaçarak ortadan kaybolurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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