Video Yaşam Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatı konuştu "Henüz ifade vermedi"

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatı konuştu "Henüz ifade vermedi"

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın avukatı konuştu
04.07.2021 | 14:44

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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Avukatı Fatih Kuş, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddialarını yalanladı, henüz ifade vermediğini belirtti.

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İstanbul'a getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanındaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Avukatları Fatih Kuş, Şehmus Uluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Mehmet Aydın'la görüşme yaptılar.

"İFADESİNDE HEPSİNE AÇIKLIK GETİRECEK ZATEN"
Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Avukat Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarına, Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız dedi. Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız diye konuştu.

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