Video Yaşam Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video

Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı | Video

03.06.2022 | 08:44

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Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı.

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Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman'ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

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