Trabzon açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 27.06.2024 | 09:54 Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde hortum meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar beraberinde denizde hortumların oluşmasına neden oldu. Denizde oluşan hortum, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi sakinleri tarafından gözlenirken, o anlar cep telefonu ile de görüntülendi. Hortum yörede kısa süreli paniğe neden oldu.