Trabzon açıklarında oluşan hortum kamerada | Video
Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde hortum meydana gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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