Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 20.06.2023 | 14:33 TRABZON'un Maçka ilçesinde dün etkili sağanak sonrası ulaşıma kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolunda, istinat duvarının yıkıldığı, yol temizleme çalışmasındaki kamyonun sürüklendiği heyelan anları, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimli ilçelerde irili ufaklı heyelanlar oluştu, Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerini temizleyerek yolları ulaşıma açtı.