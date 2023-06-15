Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel sularının getirdiği taş ve çamur nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 15.06.2023 | 09:10 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.