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OTOMATİK OYNAT
01:33
Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu | Video 24.12.2021 | 16:59
01:12
Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video 24.12.2021 | 16:53
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Ev sahibine yakalanan hırsız böyle kaçtı | Video 24.12.2021 | 16:29
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Trabzon'da otomobil TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı 24.12.2021 | 10:20
01:44
01:29
Trabzon'da çeşmeden akarken donan su kamerada 24.12.2021 | 11:00
03:36
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar | Video 24.12.2021 | 15:48
01:38
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 24.12.2021 | 15:46
03:17
Osmaniye'de aynı gece iki iş yerini soyan şüpheli yakalandı | Video 24.12.2021 | 15:41
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06:45
EFT yöntemiyle dolandırmadık esnaf bırakmayan Alman çift yakalandı | Video 24.12.2021 | 15:08
03:44
Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu tedavi edildi | Video 24.12.2021 | 14:51
03:37
01:40
Kış uykusunda olması gereken ayı ailesi yiyecek ararken görüntülendi | Video 24.12.2021 | 13:58
01:45
Sahte içkiyi piyasaya süren 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı | Video 24.12.2021 | 13:52
03:56
Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 24.12.2021 | 10:22
04:37
Trabzon'da soğuk havanın etkisiyle musluktan akan su donarak buza dönüştü.