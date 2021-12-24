Video Yaşam Trabzon'da çeşmeden akarken donan su kamerada
Trabzon'da çeşmeden akarken donan su kamerada

Trabzon'da çeşmeden akarken donan su kamerada

24.12.2021 | 11:00

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Trabzon'da soğuk havanın etkisiyle musluktan akan su donarak buza dönüştü.

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