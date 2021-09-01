Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
İstanbul Esenyurt'ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 01.09.2021 | 09:58
04:53
01:17
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 10:49
05:17
ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı | Video 01.09.2021 | 10:39
00:44
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:31
Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video 01.09.2021 | 10:39
01:00
01:29
Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video 01.09.2021 | 10:17
02:07
Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu | Video 01.09.2021 | 10:17
09:50
01:18
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor | Video 01.09.2021 | 10:17
00:36
Aranan şahıs, salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı | Video 01.09.2021 | 10:17
04:06
05:58
02:37
Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video 01.09.2021 | 09:48
02:39
01:14
00:45
Polisten otopark parası isteyen değnekçi böyle yakalandı | Video 01.09.2021 | 09:35
04:44
01:47
75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor | Video 01.09.2021 | 09:24
Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan imam, getirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.