Video Yaşam Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video

Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video

Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü | Video
01.09.2021 | 09:48

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Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan imam, getirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldürdü.

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Alınan bilgiye göre, imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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