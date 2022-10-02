Trabzon'da gerçekleşen silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
05:21
02:03
02:43
İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video 02.10.2022 | 11:36
03:17
İSKİ’nin çalışması sonrası kapatılmayan çukur kazaya neden oldu | Video 02.10.2022 | 10:34
01:07
00:25
01:01
Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 02.10.2022 | 10:16
02:59
Gaziosmanpaşa'da kadına tekme şoku | Video 02.10.2022 | 09:54
02:30
İhmal ve bakımsızlık! İSBİKE çöküyor | Video 02.10.2022 | 09:28
00:48
00:37
Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video 02.10.2022 | 08:36
03:45
05:49
00:35
Batman'da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video 01.10.2022 | 16:08
05:07
İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı | Video 01.10.2022 | 15:34
00:10
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01.10.2022 | 15:07
02:46
Kahraman itfaiye ekiplerinden yürek ısıtan görüntü | Video 01.10.2022 | 14:58
00:16
25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı | Video 01.10.2022 | 14:59
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde önceki akşam saatlerinde şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak caddesinde yaşanan silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kayda alınan görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şahsın ayağından vurmayı planladığı şahsı izlemesi ve ardından saldırıyı gerçekleştirmesi yer alıyor.
Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilirken, yaralı şahısların tedavisi ise sürüyor.