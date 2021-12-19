Trabzon'da kar güzelliği | Video

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TRABZON'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu. Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği doğa harikası 'krater gölleri' güzergahı da beyaz örtüyle kaplandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylaların yanı sıra köy ve bazı mahalleler ise yağan kar ile beyaza büründü. Dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri doğa harikası 'krater gölleri' bölgesine ulaşım sağlanan güzergah da yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.