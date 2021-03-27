Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı

Trabzon'da evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan K.Ş., komşularının kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal? suçundan dava açılan Kurban, yargılandığı davada beraat etti. Kurban, Aksi kararda insanlar delil toplamak için video ve resim çekmeye korkar hale gelecekti dedi.