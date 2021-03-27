Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon 27.03.2021 | 11:44
01:05
Kumardan vazgeçemediler! Hem mühür hem ceza yediler 27.03.2021 | 11:56
01:07
05:21
Trabzon'da köpeğe şiddet görüntüleri ile ilgili açılan dava sonuçlandı 27.03.2021 | 09:54
00:35
Mesafesiz eğlence böyle görüntülendi! 31 kişiye 110 bin lira ceza kestiler 27.03.2021 | 11:15
14:46
00:59
06:58
04:50
03:31
01:21
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 27.03.2021 | 10:12
02:26
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 27.03.2021 | 10:09
06:26
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 27.03.2021 | 10:06
03:31
01:07
00:11
00:38
01:19
02:56
Trabzon'da evinin balkonunda köpeğine şiddet uygulayan K.Ş., komşularının kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal? suçundan dava açılan Kurban, yargılandığı davada beraat etti. Kurban, Aksi kararda insanlar delil toplamak için video ve resim çekmeye korkar hale gelecekti dedi.