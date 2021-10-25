Video Yaşam Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video
Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video

Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video

25.10.2021 | 13:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon’da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 03:04
Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 25.10.2021 | 13:32
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 01:23
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 25.10.2021 | 13:31
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 02:08
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 25.10.2021 | 13:27
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi: Kıyafetinde kamera, kulağında ’böcek’ bulundu | Video 02:29
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi: Kıyafetinde kamera, kulağında 'böcek' bulundu | Video 25.10.2021 | 13:09
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 02:01
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 25.10.2021 | 13:01
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video 02:51
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video 25.10.2021 | 13:03
Soba dumanını yangın sandılar 01:01
Soba dumanını yangın sandılar 25.10.2021 | 12:59
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 00:38
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 25.10.2021 | 12:58
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 02:16
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 25.10.2021 | 11:46
Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video 10:05
Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video 25.10.2021 | 11:42
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 01:17
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 25.10.2021 | 12:27
Özcan Deniz’e şiddet uygulayan Feyza Aktan’dan şok açıklama Yine olsa yine yaparım 03:25
Özcan Deniz'e şiddet uygulayan Feyza Aktan'dan şok açıklama "Yine olsa yine yaparım" 25.10.2021 | 12:08
Kandil’den HDP’ye mektup! ’Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin’ 01:53
Kandil'den HDP'ye mektup! 'Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin' 25.10.2021 | 12:09
Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti olayında son dakika: Müge Anlı’dan flaş Afgan çoban açıklaması 04:49
Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti olayında son dakika: Müge Anlı'dan flaş Afgan çoban açıklaması 25.10.2021 | 11:48
Nusaybin’de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 01:08
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 25.10.2021 | 11:54
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız’a bile düştü | Video 07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
İstanbul Edirnekapı’da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 02:01
İstanbul Edirnekapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 25.10.2021 | 11:23
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'nun Sürmene bıçağı satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, dükkana girip tabanca ile peş peşe ateş açan şüpheli kaçtı, olay anı ise kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 10.30 sıralarında Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde tescilli Sürmene bıçağı satılan, aynı zamanda Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'na ait iş yerinde meydana geldi. Hafif ticari araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla girdiği dükkanda peş peşe ateş etti. 2'si kadın 3 çalışan, panik içinde iş yerinin arka tarafına kaçtı. İş yerinden hızlıca çıkan şüpheli ise son olarak camlara da ateş ederek aynı araçla kaçtı. Camları kırılan dükkanda hasar da oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Bu arada saldırı anı mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın mağazaya gelerek tabanca ile ateş ettiği, çalışanların koşarak iş yerinin arka tarafına yöneldiği, şüphelinin kaçarken camlara ateş ettiği ve geldiği araçla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA