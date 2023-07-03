Trabzon'daki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı | Video
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü dere kenarında ölü olarak bulunan taksici cinayeti ile ilgili aranan zanlı jandarma ekiplerine teslim olmasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafa Kol, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Sürmene Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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