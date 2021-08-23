Trabzonlu balıkçının ağına takılan köpek balığı ile gülümseten diyaloğu kamerada
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Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin, kayığı ile balık avına çıktığında her defasında ağına takılan yavru köpekbalığı ile yaşadığı diyaloğu sosyal medyasından paylaşınca izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.