Video Yaşam Trabzonlu gencin modifiye ettiği şaşkına çeviren zıplayan otomobil kamerada | Video

Trabzonlu gencin modifiye ettiği şaşkına çeviren zıplayan otomobil kamerada | Video

Trabzonlu gencin modifiye ettiği şaşkına çeviren zıplayan otomobil kamerada | Video
16.03.2021 | 12:45

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Trabzonlu gencin süspansiyonlarını değiştirerek lastiklerini yerden kesen 1987 model otomobili görenleri şaşırtıyor.

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Trabzon'da yaşayan Murat Karanlık'ın (26) 1987 model Lada Vazz marka otomobilini, diğer otomobillerden farklı kılan özelliği zıplayarak gitmesi. Bir süre önce aldığı otomobilini yurtdışındaki modifiye edilmiş farklı otomobillerin süspansiyon sistemine göre değiştiren Murat Karanlık, bu sistem ile aracın ön lastiklerini yerden kesiyor. Yaptırdığı özel bir sistem ile aracın yolda zıplamasını sağlayan Murat Karanlık, trafiğe kapalı alanlarda bu şekilde ilerliyor. Kompresör yardımıyla süspansiyonlara gönderilen hava ile yapılan sistem yoldaki sürücüler tarafından ilgiyle izlenirken, Murat Karanlık bu sistemin sır olduğunu söylüyor.


Rusya'da daha önce izlediği videolardan yola çıkarak aracını bu şekilde tasarladığını dile getiren Murat Karanlık, "Genellikle bu tarz arabalarla ilgileniyorum. Alıp toparlayıp satıyorum. Bu tarz bir proje aklımızda hep vardı. Rusya'da bu arabaları hep izliyorduk. Bizde alıp yerden keselim istedik. Bu sefer de bizde yapabilir miyiz diye başladık. Sonuç güzel oldu" dedi.


"Çok soran oluyor bunu nasıl yaptınız diye; biz meslek sırrı diyoruz"
Otomobilin zıpladığını görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Karanlık, "Bizim için bambaşka bir duygu. Trafiği kesinlikle tehlikeye atmadan yapıyoruz. Genellikle bu hareketleri trafiğe kapalı alanlarda yapıyoruz. Görenler şaşırıyor. Video ve fotoğraf çekilenler oluyor. Çok soran oluyor bunu nasıl yaptınız diye biz meslek sırrı diyoruz. Hızlandırılmış bir air süspansiyon sistemi var. Motoru günlendirdik bu sayede lastikleri yerden kesebiliyoruz. Eski araba olduğu dikkat çekiyor. 'Her gittiğimiz yerde satılık mı?' diyorlar. Sosyal medyada videoları paylaşıyoruz onlarda çok ilgi görüyor. İl dışında çok fazla talep var. Bu tarz bir arabanın maliyeti 35 bin ve 50 bin arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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