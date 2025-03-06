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Trabzonspor U19 oyuncusu Bican, çeyrek finali getiren

Trabzonspor U19 oyuncusu Bican, çeyrek finali getiren "Panenka" penaltısını anlattı | Video

06.03.2025 | 08:21

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nda oyuncular, organizasyonda finale çıkabileceklerine inandıklarını söyledi.

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UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya ekibi Atalanta U19'u penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından bordo-mavili oyunculardan Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan ve Ahmet Doğan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BİCAN TİBUKOĞLU: "PENALTI ATIŞLARINDA TARAFTARIN İSTEĞİ BANA ÖZGÜVEN VERDİ"
Turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirten Bican Tibukoğlu, "Penaltı atışlarında taraftarın isteği bana özgüven verdi. O özgüvenden dolayı panenka vurdum ve gol oldu. Daha önce planlamıştım ve antrenmanlarda çalışıyordum. Taraftarlarımızın desteği ile kazandığımız için çok mutluyum. Onlar bugün önemli bir etken oldu. A Takımda oynamayı çok istiyorum. İnşallah şans gelir ve oynarım" ifadelerini kullandı.

ALİHAN ERDOĞAN: "DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEDİK"
Çok iyi bir mücadele olduğunu aktaran Alihan Erdoğan da, "Takım arkadaşlarımızla bir birimize olan güvenimiz tam. Ben erken bir gol bekliyordum. Bunun dışında sahada her şey istediğimiz gibi ilerledi. Penaltılarda galip gelmesini bildik. Disiplinden vazgeçmedik ve galip geldik" dedi.

AHMET DOĞAN YILDIRIM: "TRABZONSPOR'DAN HER ZAMAN İYİ KALECİLER ÇIKMIŞTIR"
Trabzonspor U19 kalecisi Ahmet Doğan Yıldırım ise, "Kupayı alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye'de lig kupasını ve Avrupa'da kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu bir beklenti değil. Buna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Müsabakayı eski bir kaleci olan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın da izlediğinin hatırlatılması üzerine Ahmet Doğan Yıldırım, "Oyuna odaklı olduğum için dışarıyla fazla ilgilenemedim. İzleyeceklerini biliyordum ama tribünde görmedim. Şenol Güneş bu kulübün efsane kalecisi, Uğurcan Çakır ağabey de aynı. Trabzonspor'dan her zaman iyi kaleciler çıkmıştır. Böyle de devam ediyor" cümlelerine yer verdi.
Her genç oyuncu gibi kendisinin de hedefinin uzun yıllar Trabzonspor forması giymek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum. Sonrasında Avrupa'da forma giymek istiyorum ve A Mili Takım'ın da formasını giymeyi hedefliyorum. Hepimiz çok çalışıyoruz. Herkesin farklı tecrübeleri var herkes tecrübelerini ortaya koydu ve kazandık" şeklinde konuştu.

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