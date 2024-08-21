Trabzon’un Haçovit Yaylası’nda 3 kişinin öldüğü yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı | Video
Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili şahısların akrabası olduğu öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için de akrabalarından Kasım Altuntaş'ı da usta olarak getirdiği öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 3 kişi ile dün Arif Altuntaş'ın tartışma yaşadığı ve yaşanan tartışmanın sabahında olayın gerçekleştiği öğrenildi.
Kayacık mahalle muhtarı Ali Erbay, olayla ilgili jandarmanın incelemesinin sürdüğünü belirterek "Sabah 7 sıralarda beni azam aradı ve yaylara böyle bir olay olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye, jandarma ekipleri ve savcı yaylaya geldi. Olayla ilgili net bir bilgimiz yok. Jandarma ve savcılığın raporunu bekliyoruz. Ben 55 yaşındayım. Şok olduk biz bu tip şeyleri televizyonda izlerdik. Bugüne kadar köyümüzde böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştık" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 16 gözaltı | Video 21.08.2024 | 14:15
03:19
06:35
00:55
Karaman’da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 21.08.2024 | 13:53
02:11
03:45
01:41
Elazığ'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu | Video 21.08.2024 | 12:39
00:29
02:02
01:34
Beylikdüzü E-5’te yağış sonrası zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 21.08.2024 | 12:24
02:14
00:41
Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon | Video 21.08.2024 | 11:27
00:29
02:00
00:18
İstanbul Sultangazi'de "Polisiz" yalanıyla 232 bin liralık dolandırıcılık 21.08.2024 | 11:10
06:37
01:58
02:25
01:33
Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 21.08.2024 | 10:50