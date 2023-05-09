Trafiği tehlikeye atmanın bedeli pahalıya patladı: E-5'te drift atılan anlar kamerada | Video

Ataşehir’de düğün konvoyunun tehlikeli bir şekilde trafik akışını engellemesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan şahıslar emniyet mensupları tarafından yakalandı.