Video Yaşam Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video
Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video

Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video

14.10.2022 | 15:20

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kavgada kadınlar birbirini saçlarından tutup yerden sürükledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

ASFALTTA SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ
Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

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