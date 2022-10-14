Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kavgada kadınlar birbirini saçlarından tutup yerden sürükledi.
ASFALTTA SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ
Kadınlar zaman zaman birbirini saçlarından tutup asfaltta sürükledi. Vatandaşların araya girmesiyle kadınlar olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.