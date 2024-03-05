Video Yaşam Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video
Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video

Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video

05.03.2024 | 12:08

Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.
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