Trafiğin ortasında araçlarından inip tartışan sürücüleri polis ayırdı | Video 05.03.2024 | 12:08 Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.