Trafik ışıkları devre dışı kaldı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı

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Gaziantep'te, elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı kalması sonrası bir kavşakta trafik kazası meydana geldi. Kaza anları başka bir aracın ön cam kamerasına saniye saniye yansırken, kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Ali Düşün Caddesi ile Cemil Alevli Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisi nedeniyle kavşaktaki trafik ışıkları devre dışı kaldı. Trafik ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle Gazi Ali Düşün Caddesi'nde seyreden araç, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.
KAZA ANLARI BAŞKA ARACIN ÖN CAM KAMERASINA YANSIDI
Meydana gelen kaza anları ise Cemil Alevli Caddesi üzerinde seyreden İhlas Haber Ajansı'na ait aracın ön cam kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gazi Ali Düşün Caddesi'nde seyreden aracın, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpma anları saniye saniye yer aldı. Kaydedilen görüntülerde, trafik ışıklarının çalışmıyor vaziyette olması ise dikkat çekti.
KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etsiyle iki araç da savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan yaşlı kadın ile aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan ve kafasında kanama olan yaşlı kadına ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, ihbar üzere olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.