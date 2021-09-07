Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada | Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik yüzünden çıkan bir tartışmada bir dolmuş sürücüsü darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, hat dolmuşunun sürücüsü ile trafikte başka bir aracın sürücüsü tartışma yaşadı. Otomobilden inen şahıslar tarafından dolmuş sürücüsü darp edildi. Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından görüntülendi.