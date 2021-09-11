Video Yaşam Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı

Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı
11.09.2021 | 13:36

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya süratli olduğu ve sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halinde olan İbrahim A. yönetimindeki otomobile arkadan vurup olay kaçtı. Çarpmanın sürücü İbrahim A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracıyla vurup kaçan ve ismi öğrenilemeyen şahıs Tatvan- Sorgun mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazadan sonra, Tatvan-Ahlat Caddesi üzerinde kazaya karışan sürücülerin akraba ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Emniyet ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

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