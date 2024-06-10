Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 10.06.2024 | 16:36 Karabük’te iki aracın çarpıştığı kaza sonrasında çıkan tartışmada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza yaşanırken, araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.