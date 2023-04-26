Video Yaşam Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video

26.04.2023 | 16:48

Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Polis memuru Burak Zemin Yeter (31) memleketi Niğde'nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.

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Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Polis memuru Burak Zemin Yeter (31) memleketi Niğde'nin Yeşilgölçük beldesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Polis memuru Burak Zemin Yeter için Niğde merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde tören düzenlendi. Yeter'in cenazesi ilk olarak Yeşilgölçük beldesinde bulunan baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze namazı kılındı. Merhum polis memuru Burak Zemin Yeter 'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

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