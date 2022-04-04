Trafik magandaları tüneli kapatıp yüksek sesli müzik açarak böyle dans etti! | Video
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KAĞITHANE Sütlüce Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden kişilere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan toplamda 1603 lira idari para cezası kesildi.