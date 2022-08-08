Trafik magandası magandası dehşet saçtı, kavga ettiği kişiyi kanlar içerisinde bıraktı | Video
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Ankara’da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüyü kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
"YUMRUK VE TEKMELER ATMAYA BAŞLADI"
Olayın tanıkların Merve Kılıç, darbedilen sürücünün kanlar içerisinde kaldığını belirterek, "Evdeyken bağırma sesleri duyduk. Balkona çıktık. Siyah arabadaki kişiyle beyaz arabadaki bir anda tartışıp kavga etmeye başladılar. Beyaz arabadaki kişinin hiçbir şekilde kötü bir cümle kurduğunu duymadım. Siyah arabadaki kişi ise direkt çocuğu darp etmeye başladı. Yumruk, kafa ve tekmeler attı. Çocuğun elinden yüzünden kan gelmeye başladı. Arabanın kaputuna yatırıp vurmaya devam etti. Çevredekiler müdahale etti. Adam da hiçbir şey olmamış gibi arabasına binip gitti. Çocuğun durumu çok kötüydü. Çok kişi müdahale edemedi. Adam çok sinirliydi" ifadelerini kullandı.