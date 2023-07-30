Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı | Video 30.07.2023 | 08:38 Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alarak ekip aracına bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli bir trafik polisi Özcan Altun, Zafer Caddesi'nde ters yönden gelen araca işlem yapmak istediği sırada kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti. Polis memuru Altun, çöp poşetinden aldığı Türk bayrağını ekip aracına bıraktı. Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.