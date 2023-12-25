Video Yaşam Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi | Video
Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi | Video

Trafik polislerinden modifiye uygulaması: 18 araç trafikten men edildi | Video

25.12.2023 | 10:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla gürültüye neden olan abart egzoz takılı 18 aracı trafikten men etti.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 3 ayda 135 araca işlem yapılırken, 18 araç trafikten men edilerek, sürücülere 548 bin 640 lira ceza kesildi.

Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, bazı araçlarda kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.
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