Trafik tartışmasında kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı! Olay anı kamerada | Video
BURSA'da otomobilde bulunan baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
MAHALLELİ YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI
Çevredekilerin topki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu arada bıçaklanan kişinin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamak için takip etmeye başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan otomobilden takip edenleri uzaklaştırmak için tabanca ile havaya ateş ederek gözden kayboldu.
Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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