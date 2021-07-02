Video Yaşam Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı | Video

Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı | Video

Trafik yön tabelasına çarpan tır böyle patladı | Video
02.07.2021 | 08:34

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Samsun'da yoldan çıkan sunta yüklü tır karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kaza sonrasında alev alan tırda sürücü Mümtaz Alyurt ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümtaz Alyurt (62) idaresindeki sunta yüklü tır Tekkeköy'den Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu yön tabelasının direğine çarptı. Kazanın hemen ardından tırın çekicisi alev alev yandı. Ağır yaralanan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mümtaz Alyurt tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan suntalar karayoluna savruldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tırdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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