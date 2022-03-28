Trafikta makas atma kazası; 1 yaralı | Video

Antalya'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, iki aracın ardından bir ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilinden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11. 00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Bulvarı Serik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü, otomobiliyle makas atarak ilerlerken önce Hasan Ergün yönetimindeki otomobile, daha sonra havalimanından servisten dönen midibüse arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazanın ardından sürücünün ismini belirlemek için çalışma başlattı. Kazanın makas atma yüzünden kaynaklandığını söyleyen otomobil sürücüsü Hasan Ergün, Seyir halinde gidiyordum. Hızla yanımdan geçti. Makas atarak ilerliyordu. Nasıl oldu anlayamadan önce bana, sonra öndeki midibüse çarptı. Daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ekipler otomobil içinden çıkartıp, hastaneye götürdü diye konuştu.