Trafikte akılalmaz olay! Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti | Video 01.02.2023 | 11:03 Elazığ’da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık bir şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.