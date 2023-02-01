Trafikte akılalmaz olay! Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti | Video
Elazığ’da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Trafikte akılalmaz olay! Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti | Video 01.02.2023 | 11:03
02:52
05:39
00:30
Barışma teklifini reddeden dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşattı | Video 01.02.2023 | 09:58
01:20
00:57
Trafikte yol verme kavgaları kamerada | Video 01.02.2023 | 09:21
04:28
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Muavin öldü, 15 kişi yaralı | Video 01.02.2023 | 09:07
02:04
Zeytin bahçesinde kafatası ve kemik parçaları bulundu | Video 01.02.2023 | 08:36
02:52
02:35
Taksim’de yılın ilk karı lapa lapa yağdı | Video 01.02.2023 | 08:44
46:57
00:40
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklu | Video 31.01.2023 | 16:45
01:24
00:16
Hülya Avşar'ın maketiyle tekme tokat kavga eden şahıs kamerada | Video 31.01.2023 | 09:38
01:59
00:44
01:30
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı | Video 31.01.2023 | 12:52
00:18
01:01
Hatay'da hırsızlara operasyon: 2 tutuklama | Video 31.01.2023 | 12:35
05:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 31.01.2023 | 11:26