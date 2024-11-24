Video Yaşam Trafikte çıkan kavgada süpürgeyi, kavga ettiği adamın üzerinde kırdı | Video
Trafikte çıkan kavgada süpürgeyi, kavga ettiği adamın üzerinde kırdı | Video

Trafikte çıkan kavgada süpürgeyi, kavga ettiği adamın üzerinde kırdı | Video

24.11.2024 | 10:15

Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası araç sürücüleri arasında çıkan kavgada bir araç sürücüsü, tartıştığı otobüsün sürücüsünün üzerinde süpürge kırdı o anlarsa kameraya yansıdı.

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Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada; otobüs şoförü, araç sürücüsüne süpürgeyle saldırdı. Otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi almayı başaran araç sürücüsü, süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların ve otobüste bulunan diğer vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavgada yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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