Video Yaşam Trafikte dehşet! 4 maganda trafikte durdukları otomobile tekme ve yumrukla saldırdılar | Video
Trafikte dehşet! 4 maganda trafikte durdukları otomobile tekme ve yumrukla saldırdılar | Video

Trafikte dehşet! 4 maganda trafikte durdukları otomobile tekme ve yumrukla saldırdılar | Video

27.04.2022 | 16:46

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Konya’da trafikte makas atarak ilerlemeleri nedeniyle kendilerini uyaran otomobili durdurup, tekme ve yumruklarla araca saldıran 4 maganda gözaltına alındı. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken, magandalar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 4 kişinin durdurdukları bir otomobile tekme ve yumruklarla saldırdığı anlara ait görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden videodaki kişilerin Erdem P., Ersin P., Ahmet K. ve Muhammet Ali O. olduğunu tespit eden polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ahmet Alper Y 'nin şikayeti üzerine 'tehdit ve mala zarar verme' suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin olaydan dolayı pişman oldukları, maddi ve manevi tüm zararı karşılamaya hazır olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye düşürmek maddesi gereğince idari işlem yapılacağı belirtildi.

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